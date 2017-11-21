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Nebahat Çehre: Genç olsam malikane alırdım

Usta oyuncu Nebahat Çehre, eskiden dizi ve sinema sektöründen çok para kazanamadıklarını söyledi.

21.11.2017 - 12:14
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Nebahat Çehre: Genç olsam malikane alırdım

Etiler’de bir pastanede objektiflere yansıyan Nebahat Çehre, samimi açıklamalarda bulundu. Reyting kaygısı nedeniyle son dönemde gelen dizi tekliflerini geri çeviren usta sanatçı, bir iki dizi hariç ekrandaki dizileri beğenmediğini söyledi.

"YARIN DİYETE GİRECEĞİM"

Yeğenleri için çikolata ve şekerleme aldığını belirten Çehre, "Çikolatayı severim. Bu aralar kilo da aldım. Yediğime dikkat etmiyorum. Üç kilo fazlam var. Yarın diyete başlayacağım. bugün de gönlümce yiyeyim.” dedi.

"ELİMDEKİ EVLER GİTMESİN YETER"

“Parayla pek işim yok. Hiçbir şeyim yok, mütevazı hayatım var.” diyen oyuncu, "Elimizdeki evler gitmesin de. Genç olsak malikane de alırdık. Kazanç iyi şimdi, bizim dönemimizde para kazanamıyorduk." ifadelerini kullandı.

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