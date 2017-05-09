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Nebahat Çehre: Kafayı mı yedim

1 milyonluk reklam teklifini geri çevirdiği söylenen Çehre, "Öyle bir teklif olsa kabul etmez miyim kafayı mı yedim ben" dedi.

09.05.2017 - 16:15
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Nebahat Çehre: Kafayı mı yedim

Usta oyuncu Nebahat Çehre'ye 12 ülkede hizmet veren Dubaili bir kozmetik şirketinin reklam yüzü olması için 1 milyon liralık teklif götürüldüğü fakat oyuncunun 1.5 milyon lira istediği iddia edilmişti.

"TEKLİF DE YOK, RAKAM DA"

Nebahat Çehre “Niye 1 milyon liralık reklam teklifini kabul etmediniz?” sorusuna karşılık; “Ben kafayı mı yedim de 1 milyonluk teklifi reddedeyim?” dedi. Usta oyuncu “Henüz görüşme aşamasına gelen bir reklam yok. Şu ana kadar bana bir reklam ile ilgili teklif edilen bir rakam da yok.” diye ekledi.

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