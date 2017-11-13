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Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye teşekkür

IKBY'nin Başbakanı Neçirvan Barzani, bölgede yaşanan korkunç deprem sonrasında Türkiye'nin kendilerine yardım göndermelerine teşekkür etti.

13.11.2017 - 13:30
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Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye teşekkür

Irak'ta yaşanan büyük depremin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Barzani, Türkiye'nin deprem anından hemen sonra bölgeye yardıma koşmasını şükranla karşıladı.

Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye teşekkür

"DAR GÜNDE YARDIM ETTİLER"

Deprem sonrasında yaptığı değerlendirme açıklamasında Türkiye'ye teşekkür eden Barzani, "Dar gününde bölgeye yardım ettiler" dedi.  Başbakan Neçirvan Barzani, dün akşam meydana gelen deprem sonrası Türkiye’nin kendileriyle irtibata geçip insani yardımları göndermeye başladığını belirterek, teşekkür etti.

TÜRK KIZILAYI İLK ANDAN İTİBAREN BÖLGEDE

Irak merkezli meydana gelen deprem bölgede büyük hasara neden olmuş, 340 kişi yaşamını yitirmiş, 3500 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırımıştı. Bölgede yaşanan büyük yıkımın hemen ardından ilk olarak Türk Kızılay'ı elini taşın altına sokarak, Süleymaniye'ye giderek bölgedekilere insani yardım faaliyetlerinde bulundu.

Irak'taki deprem bölgesine ilk yardım Türk Kızılayı'ndan VİDEO


Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye teşekkür



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