Nedim Şener 'hero' provokasyonunu yazdı

Muğla'da hakim karşısına çıkarılan FETÖ'nün suikast timinden bir darbeci, adliyeye götürülürken 'hero' tişörtü giydi.

"HAİN DEYİN GEÇİN"

FETÖ'cü teröristin bu yüzsüzlüğünden sonra yurt genelinde 'hero' tişörtü giyen birçok kişi gözaltına alındı. Konuyu köşesinde değerlendiren Nedim Şener, "Hain deyin geçin" başlıklı yazısında, Fetullahçıların kirli yüzünü hatırlattı.

Fetullahçıların; ruh hastası robot olduklarını belirten Nedim Şener, örgütün provokasyonuna gelinerek hata yapıldığını ifade etti.

HEPSİ RUH HASTASI

Nedim Şener'in yazısından bir kısım;

"FETÖ’cü bir hakim verdiği mahkeme kararında örgüt liderini mehdi ilan edecek kadar, bir il müftüsü tüm peygamberlerden üstün görecek kadar iflah olmaz bir ruh hastasıdır.

İTAATKAR BİRER ROBOT

FETÖ’cüler gördükleri rüyayı ABD’deki örgüt liderine yorumlatıp hayatlarına yön verecek, eşlerini örgütün fotoğraflı kataloglarından seçecek kadar itaatkar birer robottur.

GÖZÜNÜ KIRPMADAN VATANINI SATACAK KİŞİLER

FETÖ’cüler örgüt lideri Gülen’in onayıyla darbeye kalkışacak, ülkesinin insanlarını öldürecek, meclisini bombalayacak, gözünü kırpmadan vatanını satacak kişilerdir.

FETÖ’cülerin en iyi bildiği şey, propaganda savaşı. Varlıkları kısmen buna bağlı. Yalan yazmak ve söylemekten, iftira atmaktan asla çekinmezler.

ÖRGÜTÜ TANIMAYANLAR HATA YAPIYOR

Yukarıda anlattığım gibi her biri robota dönüşmüş FETÖ’cülerden biri olan bu darbeci, örgütün talimatı olmadan asla böyle bir hamle yapamazdı. Ama örgütü tanımayanlar, provakasyona gelenler panik nedeniyle hata yapıyorlar.

KAHRAMAN DEĞİL HAİNSİNİZ

Darbeci sanıkların provakasyonuna gelmemek için “kahraman değil, hainsiniz” deyip geçmek ve hukuka uygun bir yargılama ile adaletin tecelli ettirilmesini beklemek en iyisi."