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Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

Gazeteci Nedim Şener, sade vatandaşların ve devletin dövize karşı duyduğu hassasiyeti, AK Parti döneminde zenginleşen holding sahiplerinden de beklediğini belirtti.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 06:00..
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Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

Nedim Şener, ABD tarafından hem siyasi hem de ekonomik darboğaza sokulmaya çalışılan Türkiye'de, AK Parti döneminde zenginleşen holding sahiplerinin de döviz konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"BEN HER ŞEYİMİ KAYBETMEYE RAZIYIM"

"Dolardaki hareketlenmenin siyasi sebeplerin sonucu olduğu bir gerçektir. Ve bunu yükseltecekler. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere... AK Parti döneminde bir sürü iş adamı zengin oldu. Döviz varlıkları, binaları ve plazaları var. Ben Nedim Şener olarak her şeyimi kaybetmeye razıyım. Onlar ne kadarını kaybetmeye razı göreceğiz. Dövize karşı sadece devlet mi mücadele edecek, yoksa bu zengin iş adamları mı yapacak göreceğiz."

"ŞİMDİ SIRA ZENGİNLERDE"

"15 Temmuz'da millet kendini öne atmıştı, hadi bakalım şimdi sıra zenginlerde. Paraları yurt dışına kaçıranlar var. Erdoğan kendisi söylemişti. Onlar için vatan haini demişti."

Nedim Şener'den patronlara döviz çağrısı

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