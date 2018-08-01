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Neşet Ertaş anılacak

Bozkırın Tezenesi adı ile ünlenen bozlak ustası Neşet Ertaş, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kırşehir Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenleyeceği Kültür ve Sanat Festivali'yle yad edilecek.

AA | 01.08.2018 - 10:30..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kırşehir'de 3-5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek festivalde, Neşet Ertaş ve Tük Halk Müziği eserlerinin yer alacağı konserler düzenlenecek.

2. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Ertaş'ın konu edildiği panel ve sergi açılışının yanı sıra 5 dalda müzik ödülleri takdim edilecek.

İKİNCİSİ DÜZENLENİYOR

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'in gururu bozlak ustası Neşet Ertaş adına geçen yıl eylül ayında yaptıkları Kültür ve Sanat Festivali'nin ikincisini bu yıl 3-5 Ağustos'ta düzenleyeceklerini söyledi.

Neşet Ertaş anılacak

KATILIMIN YOĞUN OLMASI BEKLENİYOR

Bozkırın tezenesi için organize edilen festivalin, yurt dışındaki hemşehrilerinin de katılımını sağlamak amacıyla bu yıl ağustos ayında gerçekleştirileceğini söyleyen Yaşar Bahçeci, "Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nin birincisini geçen yıl eylül ayında yapmıştık. Bu yıl ağustos ayının ilk haftasına aldık. Programı hazırladık. Bu yıl ağustos ayına almamızın bir sebebi de yurt dışında yaşayan hemşehrilerimizin bu festivale katılmasını sağlamak. Yaz ayında katılımın daha yoğun olacağı şeklinde bir görüş birliği oluştu." dedi.

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