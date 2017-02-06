Netanyahu İngiliz mevkidaşı May ile görüştü

Netanyahu, Downing Street’te İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Netanyahu’yu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekleyen May, İngiltere ve İsrail’in dostane ilişkilerinin bulunduğunu ifade etti.

KRALİÇE ELIZABETH'İN TAHTTAKİ 65. YILINI KUTLADI

Netanyahu ise, Kraliçe Elizabeth’in tahtta 65’inci yılını kutlayarak, çalışma masasında iki fotoğrafın bulunduğunu dile getirdi. Fotoğraflardan birinin Winston Churchill olduğunu aktaran Netanyahu, bölgede sorunlarla mücadele ettiklerini bildirdi.

