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Netanyahu: Mescid-i Aksa'da doğru şeyi yapıyoruz

İsrail polisinin Filistinlilere insanlık dışı müdahalesini Başbakan Netanyahu haklı buldu.

24.07.2017 - 16:49
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İsrail'in 16 Temmuz'da Harem-i Şerif'in kapılarına koyduğu metal arama dedektörleri nedeniyle Kudüs'te başlayan gerginlik devam ederken Netanyahu'dan yeni bir yazılı açıklama geldi.

NETANYAHU UYGULAMALARI SAVUNDU

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da uyguladığı politikaları savunan Netanyahu, "Tapınak Tepesi'nde (Harem-i Şerif), Kadim Kudüs'te ve tüm şehirde güvenliği sağlamak için doğru şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Netanyahu: Mescid-i Aksa'da doğru şeyi yapıyoruz

FOTOĞRAF: Mescid-i Aksa girişindeki metal dedektörler

KABİNE YENİDEN TOPLANACAK

Netanyahu, bu bağlamda gelişmeleri değerlendirmek üzere İsrail güvenlik kabinesinin yeniden toplanacağını belirtti.

Netanyahu: Mescid-i Aksa'da doğru şeyi yapıyoruz

ÜRDÜN'LE KRİZ

Binyamin Netanyahu, yazılı açıklamasında Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail Büyükelçiliği'nde düzenlenen saldırı sonrası iki ülke arasında ihtilafa neden olan İsrailli güvenlik görevlisinin durumuna da değindi.

İsrail Başbakanı, "Ürdün'deki büyükelçimiz Einat Shalin ile bu gece iki kez görüştüm ve konuyu iyi yönettiği izlenimini edindim. Güvenlik görevlimizi (Ürdün'den) İsrail'e getireceğimiz güvencesini verdim. Bu konularda tecrübeliyiz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu: Mescid-i Aksa'da doğru şeyi yapıyoruz

Netanyahu: Mescid-i Aksa'da doğru şeyi yapıyoruz

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