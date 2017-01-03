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Netanyahu polise 3 saat ifade verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında polise 3 saat ifade verdiği bildirildi.

DHA | 03.01.2017 - 09:25
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Netanyahu polise 3 saat ifade verdi

Batı Kudüs'teki konutuna dün akşam gelen polisler, Netanyahu'ya "rüşvet aldığı" yönündeki iddiaları sordu.

3 SAAT SÜRDÜ

İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele amacıyla kurulan "Lahav 433" biriminden gelen polislerin sorgusunun 3 saat sürdüğü belirtildi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan ve Yediot Ahronot gazetesinde yayımlanan açıklamada, "İsrail polisi, iş adamlarından hediyeler kabul ettiği şüphesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorguladı. Başbakan'ın Kudüs'teki konutunda gerçekleşen soruşturma 3 saat sürdü. Şu aşamada daha fazla bilgi vermemiz mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

Haretz gazetesi de Netanyahu'nun yüz binlerce şekel (1 dolar=3,85 şekel) değerinde rüşvet aldığı yönünde yeterli bilgi toplandığını ve polisin soruşturmayı Amerikalı iş adamı Ronald Lauder'ın ifadelerine dayandırdığını yazdı. Lauder'in, Netanyahu'ya bir takım elbise hediye ettiğini ve oğlu Yair'in yurt dışı gezisinin masraflarını karşıladığını itiraf ettiği belirtilen haberde, polisin ise Lauder'in, Netanyahu'ya söylediğinden daha yüklü miktarda hediyeler verdiğini düşündüğü aktarıldı.

POLİS SORUŞTURMADAN HİÇBİR SONUÇ ELDE EDEMEYECEK

Öte yandan Netanyahu, İsrail basınında yer alan haberlere göre, soruşturma başlamadan önce yaptığı açıklamada, "Basında, televizyon kanallarında ve muhalefet kanadında kutlama haberleri yapıldığını duyuyoruz. Kutlama yapmadan önce bekleyin. Polis soruşturmadan hiçbir sonuç elde edemeyecek. Siz bu iddialarınıza, biz ise İsrail'i yönetmeye devam edeceğiz." dedi.

İsrail'in Kanal 2 televizyonu, geçen cuma günü, soruşturma nedeninin Netanyahu'nun "biri İsrailli diğeri yabancı iki iş adamından yüksek miktarda rüşvet aldığı" yönündeki iddialar olduğunu öne sürmüştü.

Binyamin Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmesi gerekiyor.

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