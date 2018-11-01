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Netanyahu Selman için Trump'la görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cemal Kaşıkçı cinayeti için Trump ile görüştü. Netanyahu, Veliaht Prens Selman'a destek olunmasını istedi.

AA | 01.11.2018 - 22:41..
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Netanyahu Selman için Trump'la görüştü

Netanyahu, Selman'ı kendileriyle anlaşma yapmaya razı olacak bir Arap lider olarak görüyor. İsrail Başkanı, ülkelerinin meşruiyetini isteyen Arap lidere destek verdi.

NETANYAHU: "PRENSİ KORUMALIYIZ"

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından eleştiri oklarını üzerine toplayan Veliaht Prens'e bazı Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin yanı sıra İsrail'in de üstü kapalı olarak "sahip çıktığı" kaydedildi.

Buna göre, Kaşıkçı olayının ardından Beyaz Saray'a telefonla ulaşan Netanyahu'nun, Trump'la yaptığı görüşmede "Prens Muhammed bin Selman'la olan ilişkisini koruması" yönünde tavsiyede bulunduğu ileri sürüldü.

Netanyahu Selman için Trump'la görüştü

MISIR VE BAE SELMAN'IN YANINDA

Aynı haberde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de Trump'la yaptığı görüşmede aynı yaklaşımı sergilediği ve Prens bin Selman'a destek istediği ifade edildi.

Almanya, İngiltere ve Fransa gibi bazı Avrupa ülkelerinin Kaşıkçı konusunda Riyad yönetimi üzerinde baskı kurma yönünde açıklamalar yaptığı hatırlatılan haberde, İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin ise güçlü şekilde Veliaht Prens'in yanında durduğu belirtildi.

Netanyahu Selman için Trump'la görüştü

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