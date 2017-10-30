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Avustralyalı sanatçıdan Filistin protestosu

Avustralyalı graffiti sanatçısı Lushsux, Batı Şeria’da İsrail bariyeri olarak kullanılan duvara Trump ve Netanyahu'yu öpüşürken resmetti.

30.10.2017 - 15:11
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İsrail yönetimin Batı Şeria'ya ördüğü İsrail bariyeri olarak kullanılan duvar Avustralyalı graffiti sanatçısı Lushsux tarafından protesto edildi. Duvara işlenen graffitide ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun öpüşmesi resmedildi.

Avustralyalı sanatçıdan Filistin protestosu

AÇIK CEZAEVİ FİLİSTİN

İsrail ile Filistini birbirinden ayıran duvara ve İsrail'İn uygulamalarına tepki olarak böyle bir graffiti yaptığını belirten Avustralyalı sanatçı Filistinlilerin açık bir cezaevinde yaşaması durumuna dikkat çekilmesini umduğunu söyledi.

Avustralyalı sanatçıdan Filistin protestosu

Reuters’a konuşan Lushux, duvarın kendisinin başlı başına bir mesaj olduğunu söyleyerek, “Özgür Filistin’ ya da buna benzer, doğrudan bir şey yazmama gerek yok.” diye ekledi. Öte yandan Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte ABD’nin İsrail ile daha yakın siyaset yapması, Filistin’de sık sık gündeme gelmekte.

Avustralyalı sanatçıdan Filistin protestosu

UTANÇ DUVARI GRAFİTİ PROTESTOLARIYLA KAPLI

Netanyahu-Trump ittifakına değinen Lushux, çizimiyle ‘Filistinlilerin açık bir cezaevinde yaşaması durumuna’ dikkat çekilmesini umduğunu söyledi. Beytüllahim’deki duvar, Banksy gibi pek çok sanatçının siyasi grafitilerini taşıyor.

Daha önce de aynı bölgede "Sana bir kardeş inşa edeceğim." temalı bir Trump protesto grafitisi yapılmıştı

Avustralyalı sanatçıdan Filistin protestosu

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