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Netanyahu ikiyüzlü dediği AB liderleriyle görüşmeye başladı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kudüs'ün yedi yıldır İsrail'in başkenti olduğunu söyledi.

DHA | 11.12.2017 - 11:31..
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Netanyahu Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Brüksel’de basın toplantısı düzenledi.

"KUDÜS İSRAİL'İN BAŞKENTİDİR"

Güvenlik, refah ve barışın önemini vurgulayan Netenyahu, “Birleşmiş Milletler tarihi bir gerçeği reddediyor. Son yedi senedir Kudüs zaten İsrail’in başkentiydi. ABD başkanı Trump yalnızca gerçeği masaya yatırdı. Barış için gerekli olan şey tam olarak bu. Barışın özü budur. Cumhurbaşkanının ve benim ofisim, parlamento, yüksek mahkeme zaten Kudüs’te bulunuyordu. Artık Filistinliler’in bir Yahudi devleti olduğunu kabullenmeleri gerekmektedir. Ve bu devletin bir başkenti var, o da Kudüs’tür. Kudüs, İsrail'in başkentidir. Kimse bunu inkar edemez.” dedi.

Netanyahu ikiyüzlü dediği AB liderleriyle görüşmeye başladı

(REUTERS/Francois Lenoir)

Netenyahu ayrıca Avrupa’nın İsrail için önemli olduğunu söyledi ve "Ben inanıyorum ki şu anda henüz bir anlaşmaya varmamış olsak da tüm Avrupa ülkeleri büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacak ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacak." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ikiyüzlü dediği AB liderleriyle görüşmeye başladı

(REUTERS/Eric Vidal)

AB'nin çözüme ilişkin tutumunun net olduğunu vurgulayan Mogherini de, "Tek gerçekçi çözüm, Kudüs'ün iki devletin de başkenti olmasını sağlayacak şekilde, 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözümdür." diye konuştu.

Netanyahu ikiyüzlü dediği AB liderleriyle görüşmeye başladı

(REUTERS/Eric Vidal)

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