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Netanyahu'dan Kurban Bayramı mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde bazı karışıklıklar devam ederken müslümanların bu önemli gününü unutmayarak bir mesaj yayınladı.

Haber Merkezi | 21.08.2018 - 14:33..
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Netanyahu'dan Kurban Bayramı mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi ofisinden müslümanların Kurban Bayramı'na özel bir mesaj yayınlayarak kutladı.

"MUTLU BAYRAMLAR"

İsrail Hükümeti'nin resmi sosyal hesabından paylaşılan kutlama mesajında Netanyahu, "Müslüman ve Dürzi vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İsrail'in; Müslüman, Dürzi, Bahai, Hristiyan ve Yahudi gibi bütün topluluklara özgürlük sunmasından dolayı gurur duyuyorum. Sizlere ve ailenize mutlu bayramlar diliyorum." diye konuştu.

Netanyahu'dan Kurban Bayramı mesajı ViDEO

YASA PROTESTOLARI SÜRERKEN GELEN KUTLAMA

Netanyahu'nun bu mesajı; İsrail'de temmuz ayında kabul edilen 'Yahudi ulus devlet' yasası protesto edilirken gelmesi de dikkat çekti. Bilindiği üzere bu yasa; Arap ve Filistinliler tarafından 'ırkçı' olarak nitelendiriliyor. Ayrıca bu yasanın 'ülkedeki apartheid uygulamasını yasallaştırdığını' ifade ediliyor.

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