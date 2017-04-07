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Netanyahu'dan Trump'a destek mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de rejime ait bir hava üssünü vurma kararına destek verdi.

07.04.2017 - 08:10
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, Suriye rejime ait Şayrat Hava Üssü'nü 59 Tomahawk füzesiyle vurduklarını açıklamıştı.

İSRAİL'DEN ABD'YE DESTEK

Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump kimyasal silahların kullanılması ve yayılmasını tolere etmeyeceği yönünde hem söz hem eylem olarak güçlü ve net bir mesaj gönderdi. İsrail, Başkan Trump'ın bu kararına tam destek vermekte ve Esed rejiminin korkunç eylemlerine karşı verilen bu kararlılık mesajının sadece Şam'da değil, aynı zamanda Tahran'da, (Kuzey Kore'nin başkenti) Pyongyang'da ve diğer yerlerde de yankılanmasını ümit etmektedir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN TAMPON BÖLGE ARAYIŞI

Öte yandan, İsrail'in Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun "İsrail-Suriye sınırı ve Ürdün Suriye sınırında tampon bölge oluşturmak istediğini" yazdı.

Tampon bölgenin amacının "İran ve Hizbullah'ın İsrail sınırında etkinlik kazanmasını önlemek olduğu" duyurulan haberde, Netanyahu'nun "Suriye iç savaşına son verecek herhangi bir anlaşmanın bu tampon bölgeyi de içermesini istediği" kaydedildi.


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