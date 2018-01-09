Netanyahu'nun başı oğlunun tapeleri ile dertte

İsrail medyası Netanyahu'nun ismi sık sık skandallarla gündeme gelen oğlu Yair'e ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayınladı.

İsrail'in en büyük televizyon kanallarından Hadashot'ta yayınlanan ve Yair Netanyahu ile doğalgaz zengini iş adamı Ori Maimon'un oğlu Kobi Maimon'a ait olduğu belirtilen ses kaydında, ikilinin hesabı kimin ödeyeceği konusunda tartıştığı duyuluyor.

"20 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA AYARLADI"

Buna göre Netanyahu'nun oğlu Yair arkadaşına hitaben, "Kardeş, sen benim için harcamalısın. Babam senin baban için harika bir anlaşma yaptı, (İsrail parlamentosu) Knesset'te bunun için mücadele etti. Kardeş, babam senin için 20 milyar dolarlık anlaşma ayarladı ve sen benim için 400 şekel (436 Türk lirası) ateşleyemiyor musun?" diyor.

İsrail basının Netanyahu'nun avukatının söz konusunu ses kaydının yayınlanmasını önlemeye çalıştığını yazdı. Ayrıca Yair'in striptiz kulübüne, devletin verdiği araç ve korumalar eşliğinde gittiği kaydedildi.

Yair Netanyahu daha önce de İsrail soluna yönelik sosyal medyadan yaptığı nefret içerikli paylaşımlar nedeniyle birçok kez eleştiri konusu olmuştu.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINI ETKİLEYEBİLİR

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında polise yedi kez ifade vermişti. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun da yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınmıştı. Ortaya çıkan bu tapelerin Netanyahu'nun davasının seyrini değiştirebilecek bir belge olduğu belirtildi.



Netanyahu hakkında devam eden soruşturma, "iş adamlarından para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.