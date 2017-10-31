Netflix Spacey'den kendine pay çıkardı

İnternetten yayın yapan ABD menşeili TV kanalı Netflix, adı çocuk istismarı iddialarına karışan Spacey'in oynadığı ödüllü dizisi House of Cards'ı bitirme kararı aldığını duyurdu.

DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Netflix açıklamasında, Spacey'nin 26 yaşındayken 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunmaya çalıştığına dair iddiaların kendilerini derinden üzdüğünü kaydetti, fakat diziyi bitirme kararını aylar öncesinden aldıkları belirtildi.





KENDİNE PAY ÇIKARIYOR

Açıklama oyuncu Antony Rapp'in, dizinin başrol oyuncusu ABD'li aktör Kevin Spacey'e yönelttiği taciz iddialarının bir gün sonra geldi. Ancak kararın aslında aylar öncesinde alındığının belirtilmesi dikkat çekti. Zaten final tarihi belirlenmiş olan bir dizinin bu iddiaların ardından açıklama yapması, dizinin takipçilerinin "Netflix olaydan kendine pay çıkarmaya çalışıyor" yorumlarına neden oldu.

Söz konusu açıklamada şöyle denildi:

"Dün gece basına yansıyan haberlerden sonra, Baltimore'da bulunan dizi oyuncuları ve set çalışanlarını desteklemek ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için bu öğleden sonra bir toplantı gerçekleştirdik. Kevin Spacey, daha önce de planlandığı gibi sette bulunmuyor."

HİSSELERİ DÜŞTÜ

Bu kararın ardından Neftlix'in ABD borsalarındaki hisselerinde yüzde 1,17'lik bir düşüş gözlendi.

2005'TE FAMİLY GUY'A KONU OLMUŞ

ABD'nin sevilen çizgi dizisi Family Guy'da geçen bir sahnede kaçan küçük çocuğun "Kevin Spacey'in bodrumundan kaçıyorum, bana yardım edin." dediği ortaya çıktı.

Spacey, 2005'te çocuk istismarıyla Family Guy'da-VİDEO