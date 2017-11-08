Nevşin Mengü'nün gündemi Müslüman Kardeşler

Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili yaptığı yorum yüzünden CNN Türk'ten kovuldu. Bir süre işsiz kalan Mengü, Birgün gazetesiyle anlaştı.

MÜSLÜMAN KARDEŞLERİN UÇKURU

Eleştirel düşüncelerini bu gazetedeki yazılarıyla devam ettiren Nevşin Mengü, "Müslüman Kardeşler’in uçkuru" başlıklı yazısında ünlü isimlerin adının karıştığı taciz skandallarına değindi.

Mengü, dünyaca ünlü tüm isimlerin taciz skandallarının çarşaf çarşaf yazıldığı ancak Müslüman Kardeşler’in kurucusu Hasan Al-Banna’nın torunu Tariq Ramadan konusuna herkesin sağır kaldığını ifade etti.

"ŞİMDİLERDE ÖĞRENİYORUZ Kİ.."

Nevşin Mengü, yazısında "Biraz araştırınca Ramadan’ın Batı basınına İslamla ilgili verdiği onlarca demeci bulabilirsiniz. Ramadan özellikle 11 Eylül sonrası ılımlı İslam’ın sesi olarak bilindi. Şimdilerde öğreniyoruz ki, Ramadan ekranlarda göründüğü gibi değilmiş hiç. Ramadan’ın taciz ettiği onlarca kadın başlarından geçenleri anlatmaya başladı." ifadelerine yer verdi.

MODERATÖR NEVŞİN

Birgün'deki yazılarının yanı sıra; farklı etkinliklere de katılan Nevşin Mengü, son olarak katıldığı etkinlikte moderatör olarak görev yapmıştı.