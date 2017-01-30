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Nevşin Mengü'nün Trudeau hayranlığı

CNN Türk spikeri Nevşin Mengü, 3 milyon Suriyeli mülteciye kucak açan Türkiye yerine, Kanada'yı övmeye başladı.

30.01.2017 - 12:43
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Nevşin Mengü'nün Trudeau hayranlığı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Twitter hesabından mültecileri karşıladığı bir fotoğrafı paylaştı.

KANADALI ŞOVU

Trudeau, bir avuç mülteciyi ülkesine almasına rağmen işin şov kısmını çok iyi yaptı ve karşılamada çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

Nevşin Mengü'nün Trudeau hayranlığı

3 milyon mülteciye kucak açan Türkiye'ye kin kusanlar ise Kanada Başbakanı Trudeau'ya hayranlık duyuyor.

TÜRKİYE'Yİ BEĞENMEYENLER KANADA'YA HAYRAN

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ın "Başkan olacaksan böyle ol. Mültecilere kapısını açtı" sözlerinden sonra CNN Türk spikeri Nevşin Mengü de Trudeau'ya olan hayranlığını ortaya koydu.

Nevşin Mengü, "Bu dünyaya bu adamdan birkaç tane daha lazım" paylaşımında bulundu.

Nevşin Mengü'nün Trudeau hayranlığı

Nevşin Mengü'nün Trudeau hayranlığı

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