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New York Maratonu koşuldu

Maratonu erkeklerde Kenyalı Kamworor, kadınlarda ABD'li Flanagan kazandı.

06.11.2017 - 09:20
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New York'ta, Staten Island'dan başlayıp Brooklyn, Queens ve Bronx ilçelerinden geçildikten sonra Manhattan'daki Central Park'ta sona eren maratonun kazananları belirlendi.

New York Maratonu koşuldu

ERKEKLERDE KAMWOROR BİRİNCİ

Erkeklerde Kenyalı atlet Geoffrey Kamworor, 2 saat 10 dakika 53 saniyelik derecesiyle kariyerindeki ilk New York Maratonu birinciliğini elde etti.

Kamworor'u 3 saniye gerisinden takip eden vatandaşı Wilson Kipsang ikinci oldu. Etiyopyalı Lelisa Desisa ise 2 saat 11 dakika 32 saniyelik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

New York Maratonu koşuldu

40 YIL SONRA İLK ABD'Lİ BİRİNCİ

Kadınlarda ABD'li Shalane Flanagan, 2 saat 26 dakika 53 saniyelik derecesiyle maratonu birinci tamamladı. Flanagan, 1977'de birinci sırayı alan ABD'li Miki Gorman'ın ardından 40 yıl sonra bu maratonda zirveye çıkan ilk ABD'li kadın atlet oldu. New York Maratonu'nda son 3 yıldır zirveyi bırakmayan Kenyalı Mary Keitany ise 2 saat 27 dakika 54 saniyelik derecesiyle ikinciliği elde etti.

New York Maratonu koşuldu

DASKA ÜÇÜNCÜ SIRADA BİTİRDİ

Etiyopya vatandaşı olan ancak ABD adına yarışan Mamitu Daska, 2 saat 28 dakika 8 saniyeyle bitiş çizgisine üçüncü sırada geldi.

Tekerlekli sandalye kategorisinde ise kadınlarda İsviçreli Manuela Schar, erkeklerde de aynı ülkeden Marcel Hug birinciliğin sahibi oldu. Hug, kariyerinde üçüncü kez bu zafere ulaştı.

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