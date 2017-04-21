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New York’ta referandum protestosu

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan referanduma yolsuzluk karıştırıldığını savunan bir grup Türk, referandum sonuçlarını protesto etti.

21.04.2017 - 09:26
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Laik ve Demokratik Türkiye Platformu tarafından New York’ta Union Meydanı’nda bir araya gelen protestocular ellerinde, "Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor", "Yolsuzluk bulaştırılan referandumu kabul etmiyoruz", "2.5 milyondan fazla oy manipüle edildi", "Biz diktatörlüğe 'hayır' diyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

"DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK HERKES İÇİN GEREKLİ"

Laik ve Demokratik Türkiye Platformu adına yapılan açıklamada, "Demokrasi ve özgürlük herkes için gereklidir. Türkiye’de hükümet meşru olmayan oylamayla demokratik rejimi değiştirmeye çalışıyor. Her iki kişiden biri, diktatörlüğe karşı çıktığını bildiriyor. Türkiye’deki demokratik kurumları ortadan kaldırmaya yönelik meşru olmayan referandumu protesto ediyoruz" denildi.

New York’ta referandum protestosu

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