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New York'ta terör tedbiri

New York Manhattan'da terör saldırısı sonrası güvenlik güçleri güvenlik seviyesini üst düzeye çıkardı.

Haber Merkezi | 12.12.2017 - 18:48..
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New York'ta terör tedbiri

Geçtiğimiz gün New York Manhattan'da otobüs terminali içerisinde boru tipi bir bombayla saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası metro istasyonu tahliye edildi ve özel timler bölgeye geldi.

POLİS TEYAKKUZDA

Patlamada yaralılar olurken, saldırıyı gerçekleştiren 1 kişi de gözaltına alındı. Olay yerinin güvenli hale getirilmesinden sonra bugün de New York Polis Departmanı güvenlik önlemlerini artırdı.

New York'ta terör tedbiri

K9 KÖPEKLERİ DE METRODA

Manhattan metrosunda güvenliği artıran polis ekipleri, her köşeyi tutarak güvenliği sağlıyor. Ayrıca bomba eğitimli köpekler, güvenlik tedbiri doğrultusunda metroda bulunuyor.

New York metrosunda önlemler artırıldı GALERİ

New York'ta terör tedbiri

New York'ta terör tedbiri

New York'ta terör tedbiri

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