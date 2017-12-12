New York'ta terör tedbiri

Adana'da kullanılmayan bir fabrikada çıkan yangın, kentin birçok noktasından görüldü.

Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin son haftası, muhalif, rejim heyetleri ve Birleşmiş Milletler (BM) arasındaki toplantılarla devam ediyor.

Ginseng, afrodizyak ve cinsel uyarıcı etkisi olduğu bilinen kökleri faydalı bir bitkidir.

Rusya'nın başkenti Moskova'da terör saldırısı hazırlığı yapan üç kişi, federal güvenlik servisi tarafından suçüstü yakalandı.

7

Rulman nedir

Dairesel veya eksen hareketi gerçekleştiren her, parçalı makinede kullanılan aksama ve o hareketi sağlayan araca rulman ismi verilir.