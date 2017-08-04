taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.125
USD
3,5332
EURO
4,1862
ALTIN
143,36
PETR
51,8300

Neymar transferinin konuşulmayan tarafı

Körfez ülkelerinin ambargosuna aldırış etmeyen Katarlılar, Neymar'ı PSG'ye transfer ederek adeta güç gösterisi yaptı.

04.08.2017 - 15:36
  1. Haberler
  2. Gündem

Terör örgütlerine karşı birleşemeyen Körfez ülkeleri, Katar'a ambargo uygulayarak istedikleri politikaları uygulatmak istedi. Katar'a ilk destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Ambargoya boyun eğmeyen Katar, baskılara direnecek güçte olduklarını yapılan bütün açıklamalarda yineledi.

TARİHE GEÇECEK TRANSFER

Uluslararası siyasette stratejik açıklamalar devam ederken, futbol tarihinin en yüksek maliyetli transferi gerçekleşti.

Neymar transferinin konuşulmayan tarafı

600 MİLYON DOLAR

Geçtiğimiz yıllarda Katarlılar tarafından satın alınan PSG, Barcelona'nın Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar'ı kadrosuna kattı. Bonuslarla birlikte 600 milyon dolar maliyeti olan transfer, tarihe geçti.

İNGİLİZ PROF'UN ANALİZİ

Katarlıların sahip olduğu PSG, bu transferle dünyada adından söz ettirirken; İngiltere'deki Salford Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Simon Çadwick, transferin perde arkasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Neymar transferinin konuşulmayan tarafı

"KATAR TESLİM OLMUYOR"

Çadwick, "Katar teslim olmuyor, geri mücadele ediyor ve Neymar’ın imzası da bunun bir parçası. Yapılan bu çekici anlaşmalar ve güçlü duruş. Bunun arkasında uluslararası diplomasi var.

"SUUDİ ARABİSTAN'IN EN SON İSTEYECEĞİ ŞEY..."

Suudi Arabistan'ın en son isteyeceği şey, dünyanın dört bir tarafındaki kişilerin Katar hakkında konuşması” dedi.

İlginizi Çekebilir
Celal Şengör: Türkiye'nin gidişatı beni korkutuyor
Türkiye'nin parçalanacağını söyleyen Celal Şengör, Batı'nın Avrupalılara Doğu'nun da Kürtlere verileceğini savundu.
Kadıköy'de zincirleme kaza
Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde bir otobüs kırmızı ışıkta aniden durunca zincirleme kaza meydana geldi.
Bulgaristan’a açılan sınır kapılarında yoğunluk
Edirne Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar meydana geldi.
Darbeci Akın Öztürk'ün ifadesi
Akıncı Üssü Davası'nın 4. gününde hakim karşısına çıkarılan Akın Öztürk, diğer sanıklar gibi suçunu inkar etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Fenerbahçe soyunma odasına ziyaret

Erdoğan'dan Fenerbahçe soyunma odasına ziyaret

111
Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı

Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı

90
FETÖ'cüler için tek tip kıyafet uygulaması başlıyor

FETÖ'cüler için tek tip kıyafet uygulaması başlıyor

171
Lucescu'dan Emre Belözoğlu hamlesi

Lucescu'dan Emre Belözoğlu hamlesi

59
Katar ile Türkiye'den ortak deniz tatbikatı

Katar ile Türkiye'den ortak deniz tatbikatı

45
İBB simitçi çocuğu darp eden görevlileri kovdu

İBB simitçi çocuğu darp eden görevlileri kovdu

105
Araçları doludan etkilenenlere KASKO müjdesi

Araçları doludan etkilenenlere KASKO müjdesi

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM