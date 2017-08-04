Neymar transferinin konuşulmayan tarafı

Terör örgütlerine karşı birleşemeyen Körfez ülkeleri, Katar'a ambargo uygulayarak istedikleri politikaları uygulatmak istedi. Katar'a ilk destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Ambargoya boyun eğmeyen Katar, baskılara direnecek güçte olduklarını yapılan bütün açıklamalarda yineledi.

TARİHE GEÇECEK TRANSFER

Uluslararası siyasette stratejik açıklamalar devam ederken, futbol tarihinin en yüksek maliyetli transferi gerçekleşti.

600 MİLYON DOLAR

Geçtiğimiz yıllarda Katarlılar tarafından satın alınan PSG, Barcelona'nın Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar'ı kadrosuna kattı. Bonuslarla birlikte 600 milyon dolar maliyeti olan transfer, tarihe geçti.

İNGİLİZ PROF'UN ANALİZİ

Katarlıların sahip olduğu PSG, bu transferle dünyada adından söz ettirirken; İngiltere'deki Salford Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Simon Çadwick, transferin perde arkasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"KATAR TESLİM OLMUYOR"

Çadwick, "Katar teslim olmuyor, geri mücadele ediyor ve Neymar’ın imzası da bunun bir parçası. Yapılan bu çekici anlaşmalar ve güçlü duruş. Bunun arkasında uluslararası diplomasi var.

"SUUDİ ARABİSTAN'IN EN SON İSTEYECEĞİ ŞEY..."

Suudi Arabistan'ın en son isteyeceği şey, dünyanın dört bir tarafındaki kişilerin Katar hakkında konuşması” dedi.