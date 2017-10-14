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Nez'den samimi açıklamalar

Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damga vuran Nez, "Konserlere özel jetle giden biriydim, isteseydim Türkiye'nin yarısı benimdi" dedi.

14.10.2017 - 15:06
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15 yıl önce "Sakın Ha" şarkısı ile popülerliğini kazanan şarkıcı Nez, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YANIMDA ADRİANA LİMA OLSA YİNE GÖZLER BENDE OLUR"

"Konserlere özel helikopterlerle, jetlerle giden bir kadındım. İsteseydim Türkiye'nin yarısı benimdi. Kulisime hediye cipler gönderiyorlardı" diyen güzel şarkıcı, "Kendinizi seksi buluyor musunuz?" sorusuna, "Tabii. Beni alın Adriana Lima'nın yanına koyun, ondan daha fazla kafaları çevirtirim" cevabını verdi.

Nez'den samimi açıklamalar

"KONSERLERİM İHALEYLE GİDİYORDU"

Posta gazetesinden Oya Çınar'a röportaj veren Nez, "Şaşaalı günlerinizi özlüyor musunuz?" sorusuna "Tercih etsem o yaşantıyı devam ettirirdim. Şoförüm, korumam, evimde kuaförüm vardı. Konserlerim ihaleyle gidiyordu. Bakalım kim kapacak bugünü derdik. erol köse, 'Senin yaşadığını kimse yaşamadı' der. 'Bir Tarkan bir de sen' derler. Her konsere özel helikopterlerle, jetlerle giden bir kadındım." şeklinde cevap verdi.

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