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Nick Cave İstanbul'da konser verdi

Avustralyalı rock müzisyeni, şarkı, kitap ve senaryo yazarı Nick Cave, 17 yıl sonra yeniden İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

AA | 11.07.2018 - 12:53..
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Grubu The Bad Seeds ile 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta sahne alan sanatçıya, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

1984 yılından bugüne dek aktif halde müzikal yaşamını sürdüren ve birçok klasiğe imza atan Cave, konserde aralarında "Do You Love Me ?", "The Weeping Song", "Red Right Hand" ve "Stagger Lee"nin bulunduğu birçok parça seslendirdi. Müzik dünyasında "Karanlık Prens" olarak adlandırılan Cave, 22 Eylül 1957'de Avustralya-Warracknabeal'da dünyaya geldi.

İlk olarak müzikle kilisenin çocuk korosunda tanışan Cave'in, lise arkadaşları Mick Harvey, Phill Calvert, John Cochivera ile kurduğu "Door Door" grubu, ilerleyen yıllarda "Boys Next Door", son olarak da "The Birthday Party" ismini aldı.

Ünlü sanatçı, yer aldığı "Birthday Party" isimli topluluk dağıldıktan sonra Barry Adamson ve müzisyen Mick Harvey ile bir araya gelerek "Bad Seeds"i kurdu.

Nick Cave İstanbul'da konser verdi

BİRÇOK FİLMDE ROL ALDI

The Firstborn is Dead" (1985), "Tender Prey" (1988), "Let Love In" (1994), "Murder Ballads" (1996), "Nocturama" (2003), "The Boatman's Call" (1997), "Push the Sky Away" (2013), "Dig Lazarus, Dig" (2008)

Edebiyat alanında da birçok eser veren sanatçının kısa oyunlarından ve şarkı sözlerinden oluşan kitabı "King Ink" 1988'de, ilk romanı "And The Ass Saw The Angel" ise 1989'da yayımlandı.

Sanatın pek çok dalında çalışmalarını devam ettiren Nick Cave, beyaz perdede de "Wings Of Desire" (1987), "Ghosts Of The Civil Dead" (1989) gibi birçok filmde rol aldı.

Ayrıca yönetmenliğini Andrew Dominik'in üstlendiği ünlü sanatçının hayatını anlatan "One More Time with Feeling" adlı belgesel, Sundance Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Kurgu" ödüllerinin sahibi oldu.

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