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Nigel Farage'dan Brexit yorumu

Brexit'in mimarı olarak bilinen İngiliz siyasetçi Nigel Farage, Avrupa Birliği'nin ayakta kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

29.03.2017 - 15:44
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İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması için yapılan kampanyaların başını çeken Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi UKIP’in eski lideri Nigel Farage, İngiltere Başbakanı’nın Brexit sürecini başlatacak mektubu imzalamasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Nigel Farage'dan Brexit yorumu

"GERÇEKTEN BUNDAN DAHA MUTLU OLAMAZDIM"

Zorlu bir sürece girileceğini kaydeden Farage, “Önümüzdeki iki yılda çok sayıda tartışma ve müzakere olacak. Ama ayrılıyoruz. Gerçekten, bundan daha mutlu olamazdım. Belki de 25 yıllık yoğun bir mücadelenin ardından kutlamak için gidip bir şeyler içmeliyim. Bence buna değer.” ifadelerini kullandı.

Nigel Farage'dan Brexit yorumu

"AVRUPA BİRLİĞİ AYAKTA KALAMAYACAK"

Avrupa Birliği’nin ayakta kalamayacağını da iddia eden Farage konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hiçbir anlaşma iyi değil, sadece mantıklı bir serbest ticaret anlaşması bizim için daha iyi ve şu anda dünyadaki en büyük ihracat pazarıyız. Gerçek felaket, devam eden göç krizi ve şu anda Avrupa ülkelerinin birbirlerine karşı hiç hoşnut olmamalarından kaynaklanıyor. Asıl felaket ise Avrupa Birliği’nin ayakta kalamayacak olması.”

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