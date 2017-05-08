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Nihal-Bahar Candan kardeşlere Murat Boz soruldu

Murat Boz'la ev buluşması olayı sonrası Nihal-Bahar Candan kardeşler gece gezmesinde görüntülendi.

08.05.2017 - 11:04
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  2. Magazin

MURAT BOZ SORULDU

Harbiye'de bir kulübe girerken görüntülenen kardeşler, “Murat Boz o partideki birçok kişiyi tanımadığını söyledi. Siz bir araya geldiniz mi?” sorularına cevap vermedi.

"TEK KELİME BİLE ETME, ASLA KONUŞMAYACAĞIZ"

Bu sırada Bahar kardeşi Nihal'e dönerek şöyle söyledi: “Tek kelime bile etme. Asla konuşmayacağız. Çabuk içeri girelim.”

Nihal-Bahar Candan kardeşlere Murat Boz soruldu

Nihal-Bahar Candan kardeşlere Murat Boz soruldu

ESER YENENLER DE GECELERDEYDİ

Diğer yandan, aynı saatlerde Etiler'de görünen Eser Yenenler de oldukça keyifsizdi. Karşısında muhabirleri görünce neşesi kaçtı. İbrahim Büyükak ise magazin muhabirlerinin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

BAHAR-NİHAL KARDEŞLER SORUSUNA GERİLDİ

Çakırkeyif olduğu gözlenen Eser Yenenler, “Nihal-Bahar kardeşlerle aranız nasıl?” şeklindeki sorular karşısında iyice gerildi.

Nihal-Bahar Candan kardeşlere Murat Boz soruldu

Nihal-Bahar Candan kardeşlere Murat Boz soruldu

Aslı Enver, Murat Boz'u terketti haberi

Nihal-Bahar Candan kardeşlere Murat Boz soruldu

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