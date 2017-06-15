Nişanlı Ozan Tufan Tuğba Yurt'a kafayı taktı

popçu Tuğba Yurt önceki akşam Bodrum’daki bir gece kulübünde sahneye çıktı. Popçuyu dinleyenler arasında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da vardı. Posta'da yer alan habere göre; Ozan Tufan, Tuğba Yurt’a övgüler yağdırdı. Ardından da popçuyla yakınlaşmak istedi. Tuğba Yurt kulüpten ayrıldıktan 5 dakika sonra Tufan arkasından mekanı terk etti.

PLAKALI AŞK

Ozan Tufan geçen yıl Ekim ayında Senem Dişçi ile nişanlanmıştı. Fenerbahçeli futbolcu geçen ay, yeni aldığı 744 bin lira değerindeki Maserati'nin plakasına nişanlısı ve kendi isimlerinin baş harflerinden oluşan ‘SOT’ harflerini yazdırmıştı.

"AŞKA VAKTİM YOK" DEMİŞTİ

Şarkıcı Tuğba Yurt ise bir açıklamasında konserlerden dolayı aşka vakit ayıramadığını belirtmiş “Sadece işime adapteyim. Konserlerden ve çalışmalardan dolayı aşka vakit ayıramadım. Olursa da kısmet artık” sözlerini kayda geçirmişti.