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Nobelli bilim adamı hayatını kaybetti

Nobel ödülüne sahip genetik bilimci Oliver Smithies, 91 yaşında hayata veda etti.

AA | 12.01.2017 - 10:22
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Oliver Smithies

Eşi Dr. Nobuyo Maeda, genetik alanında önemli buluşlara imza adan Smithies'in evinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bilim adamının uzun yıllar görev yaptığı Kuzey Carolina Üniversitesinin Sözcüsü MC VanGraafeiland, Smithies'in ölümünü bilim dünyası için büyük bir kayıp olarak niteledi.

2007'DE NOBEL ALMIŞTI

Smithies, 2007'de DNA'nın yeniden bir araya getirilmesine yönelik çalışmaları nedeniyle Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştü. Smithies, ödülü Amerikalı meslektaşı Mario Capecchi ve İngiliz bilim adamı Sir Martin Cardiff ile paylaşmıştı.

Smithies'in geliştirdiği ve farelerde genlerin değiştirilmesini sağlayan teknik, obezite, kanser, kistik fibroz ve diğer hastalıklarla ilgili genetik araştırmalarda önemli ilerleme kaydedilmesine yardımcı olmuştu.



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