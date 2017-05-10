Nohut dürüm için tescil başvurusu

Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te her öğün tüketilen "nohut dürüm"ün tescillenmesi için girişimde bulunuldu.

Türkiye'nin lezzet duraklarından Gaziantep'te yöreye özgü "nohut dürüm", farklı tadıyla son yıllarda kentin önemli lezzetlerinden biri haline geldi. Geceden ıslatılan nohutların gün içinde kemik veya et suyuyla tuz ve karabiber eklenilerek düdüklü tencerede haşlanmasıyla hazırlanan nohut dürümü, sıcak lavaş ekmeğinin arasına alınıp kaşıkla eziliyor, ardından salata eklenerek acılı veya acısız şekilde müşterilere sunuluyor.