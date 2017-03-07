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Nokia 3310 satışa çıkarıldı

Nokia'nın duyurduğu yeni akıllı telefonları Nokia 3 ve Nokia 5 ve 3310 modelleri ön siparişe sunuldu.

07.03.2017 - 12:47
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Nokia 3310 satışa çıkarıldı

Nokia'nın MWC 2017 etkinliğinde duyurusunu yaptığı Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 3310 (49 euro fiyatla) ön siparişe açıldı.

'KISA SÜRE İÇERİSİNDE KULLANILABİLİR OLACAĞI' AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Hollanda'nın online perakende şirketi Belsimpel'in web sitesinde listelenen cihazlar, ön siparişli olarak satışa sunuluyor. Belsimpel'in web sitesinde listelenen cihazların ne zaman kullanılabilir olacağı hakkında kesin bir açıklama yok. Ancak cihazların "kısa süre içerisinde kullanılabilir olacağı" açıklaması dikkat çekiyor.

NOKIA 3310, 59 EURO'DAN SATILIYOR

Sarı, kırmızı, mavi ve gri renk seçenekleriyle gelen Nokia 3310 59 euro, Android işletim sistemiyle çalışan Nokia 3 139, Nokia 5 ise 189 euro fiyat etiketine sahip.

Nokia 3310 satışa çıkarıldı

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