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Nöropatik ağrı nedir

Fiziksel ağrının dışında gelişen, sinir etmenli ağrı ve sızılara verilen isimdir.

Haber Merkezi | 28.12.2017 - 17:53..
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Oturduğunuz yerde aniden bacağınızın ağrıdığını hissedersiniz ya da başınızda bir sızı. Hiçbir hastalık durumu olmadığı halde gelişen bu duruma nöropatik ağrı denir.

Akut olarak gelişen bu ağrı fiziksel de olabilir, ancak hiçbir sebep olmaksızın bir anda gelen bu sızının kaynağı sinir sistemidir.

NÖROPATİK AĞRI NEDENLERİ

Sinir temelli olan bu ağrı, sinir sisteminin almış olabileceği bir hasar nedeniyle hissedilebilir.  Fiziksel ağrı olarak da hissedilebilen bu nöropatik ağrılar, romatizmal hastalıkların yanı sıra kaslarda meydana gelen kırık-çıkık ve incinme gibi nedenlerle de oluşabilir.

NÖROPATİK AĞRI NASIL HİSSEDİLİR

Sinir sisteminin bu fonzisyon bozuklukları yanma, batma, acıma ve elektrik çarpması şeklinde hissedilmektedir. Nöropatik ağrı söz konusu ise sinir liflerinin hasar görmüş durumda olduğu söylenilebilir.

Ayrıca nöropatik ağrı, zaman içinde sinir hücre kılıfında meydana getirdiği değişiklik nedeniyle de kalıcı hale gelebilmektedir.

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