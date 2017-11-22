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Nüfusa azalan köye taşınanlara teşvik parası

İsviçre'nin Albinen Köyü'nde nüfus hızla azalıyor. Belediye ekipleri ise nüfusu artırmak için köye yerleşenlere 70 bin dolar verecek.

22.11.2017 - 19:01
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İsviçre’de nüfusu hızla azalan fakat kartpostal güzelliğinde olan bir dağ köyüne taşınan ailelere yerel yönetim 70 bin dolar (275 bin lira) ödeme yapacak.

KÖY CAZİP HALE GETİRİLİYOR

Teşviğin amacı nüfusu hızla azalan köye genç ailelerin taşınmasını cazip hale getirmek. Sadece yedi çocuğun yaşadığı ve bu nedenle köy okulunun kapatıldığı 240 nüfuslu Albinen köyünde yerel halkın belediye başkanına imza toplayarak köyü cazip hale getirmesini istemesinin ardından Albinen Belediyesi köye taşınan her aileye 70 bin dolar ödeme yapmayı planlıyor.

Nüfusa azalan köye taşınanlara teşvik parası

ÇOCUK BAŞINA 10 BİN İSVİÇRE FRANKI VERİLECEK

Konseyin yakın zamanda onaydan geçireceği önergede köye taşınan her yeni yetişkine 25 bin İsviçre Frankı ve her çocuk başına 10 bin İsviçre Frankı ödeme yapılması sunuluyor.

Buna göre iki çocuklu bir aile Albinen köyüne taşındığında yerel yönetim kendilerine 70 bin dolar değerinde nakit ödeme yapacak.

Nüfusa azalan köye taşınanlara teşvik parası

Nüfusa azalan köye taşınanlara teşvik parası

Nüfusa azalan köye taşınanlara teşvik parası

Nüfusa azalan köye taşınanlara teşvik parası

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