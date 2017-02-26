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Nükhet Duru'dan samimi açıklamalar

Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Nükhet Duru, aşık olduğu zaman yaşa bakmayacağını belirtti.

26.02.2017 - 11:06
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü sanatçı Nükhet Duru, özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AŞIK OLURSAM YAŞA BAKMAM

Posta gazetesinden Kezban Yılmaz'a konuşan Nükhet Duru, hayatında kimsenin olmadığını, aşık olduğu zaman yaşa bakmayacağını söyledi.

Nükhet Duru, "Hayatımda kimse yok, çünkü en şahanesi olsun istiyorum. Aşık olursam yaşa bakmam." şeklinde konuştu.

Nükhet Duru'dan samimi açıklamalar

Nükhet Duru, "Bugüne kadar kaç kez aşık oldunuz?" sorusuna ise, şöyle yanıt verdi: "Bilmiyorum ayol. Ben düğüne gidip zurnaya, hamama gidip kurnaya aşık olanlardanım! Ama ertesi gün unutuyorum"

Nükhet Duru'dan samimi açıklamalar

“Beni taşıyacak erkek yok” açıklamasının hatırlatılması üzerine, Nükhet Duru şöyle konuştu: "Bırak Allah aşkına! Bu o kadar klişe ki! Her ünlü kadın bunu söyler. Taşımaktan kasıt, şöhretimden rahatsız olmasın filan değil. Benimle bu yaşam biçimini paylaşan, kompleks sahibi olmayan ve seyircinin gösterdiği ilgiye gıcıklaşmayan, gazetecilere “Çekme kardeşim, niye çekiyorsun?” demeyecek kadar olgun, efendi bir insan demektir. Herkesin gittiği, önünde basının olduğu bir mekandan çıkarken “Çekme kardeşim” diye kocaman bir el uzanır ya, buna çok kızarım. Beni niye çekmiyorlar o hareketi yaparken? Belki ben de gidiyorum da gittiğim yeri doğru seçiyorumdur. Bunların hepsi bir şov!"

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