Nur Bozar ekranlara dönüyor

'Bu Tarz Benim'le ünlenen Nur Bozar hakkında pek çok iddia ortaya atılmıştı. Ekrana gelecek bir yarışma programında, Nur Bozar'ın sahne arkası sunuculuğunu üstleneceği konuşuluyordu. Hatta Bozar'ın kadrodan çıkartıldığı ve bunun nedeni olarak, 'Bu Tarz Benim'in eleme geccesinde yaşadıkları gerginliğin sebep olduğu iddia edilmişti.

Nur Bozar'ın Bu Tarz Benim dönemi GALERİ

Bu iddiaların aksine, Nur Bozar'ın kendisine gelen iki teklifi de kabul ettiği öğrenildi.

"GÖRÜŞTÜK VE ANLAŞTIK"

Bozar'ın menajeri Habertürk'e yaptığı açıklamada, "2 tane çok büyük yapım şirketiyle görüştük ve anlaştık. Biri dizi diğeri ise bir sinema filmi. Sadece imzalar kaldı" dedi.

Nur Bozar uzun zamandır beraber olduğu sevgilisiyle Nisan ayında evleneceğini söylemişti.