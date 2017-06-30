Nur Tatar Askari: Madalyam Türkiye'ye armağan olsun

Dünya Tekvando Şampiyonu olan Nur Tatar Askari, tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

Ağabeyi tekvandoya başlayınca kendisinin de başlamak istediğini ancak ret cevabı aldığını söyleyen Askari, daha sonra anne ve babasını ikna etmeyi başardığını belirtti.

"BİR KÜRT OLARAK..."

2011'deki Van depreminden sonra ailesiyle Antalya'ya göç etmek zorunda kalan Nur Tatar Askari, spora hiçbir zaman ara vermedi. Başarısıyla Vanlı kızlara da örnek olan genç şampiyon madalyasının Türk-Kürt ayrımı yapanlara en güzel cevap olduğunu söyledi.

Sabah gazetesinden Erhan Öztürk'ün haberine göre; Askari, "Madalyam Türkiye'ye armağan olsun. Bir Kürt olarak Türk bayrağının göndere çekilmesinden daha büyük mutluluk yok benim için.





HEDEF 2020 OLİMPİYATLARI

Spor hayatımda bende emeği olan başta Cüneyt Gülçek hocam olmak üzere tüm öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu 3. sınıftayım. İnşallah bundan sonraki hedefim 2020 Olimpiyatları. Üçüncü olimpiyatım olacak. İnşallah orada gümüş ve bronzun yanına altını da eklemek istiyorum.





MADALYAM TÜRK-KÜRT AYRIMI YAPANLARA EN GÜZEL CEVAP

Madalyam ve dalgalandırdığım bayrak, Türk-Kürt ayrımı yapanlara en güzel cevap. Ne mutlu Türk'üm diyene." dedi.