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Nur Yerlitaş: Kimseyle sıkıntım yok

Nur Yerlitaş, artık ruhunun yorulduğunu bu yüzden de programı bıraktığını açıkladı.

18.04.2017 - 17:00
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Nur Yerlitaş: Kimseyle sıkıntım yok

İşte Benim Stilim adlı programdan sürpriz bir şekilde ayrılan Nur Yerlitaş, ayrılık kararının perde arkasını anlattı.

Kimseyle sıkıntısı olmadığını belirten Yerlitaş, ruhunun yorulduğunu bu yüzden programı bıraktığını söyledi.

"NURELLA YORULDU"

Nur Yerlitaş, “Ruhum yoruldu. Nurella yoruldu… Ayrılığın ardında söylendiği gibi Ivana yok. Ben daha geçenlerde stüdyodaydım kimseyle sıkıntım yok. Ben iki kadınım, bunlardan biri Nurella diğeri de Nur Yerlitaş ve bana inanın Nurella yoruldu.

"PARAMI ALABİLİRDİM AMA YAPMADIM"

"Sezon sonuna kadar dişimi sıkıp paramı alabilirdim ama yapamadım.” şeklinde konuştu.

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