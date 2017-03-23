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Nur Yerlitaş moda programını bıraktı

"Ben istemesem Kerimcan o masada oturamazdı" diyen Nur Yerlitaş, çok yorulduğu için artık moda programında jürilik yapmayacağını söyledi.

23.03.2017 - 14:07
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Modacı Nur Yerlitaş, Kanal D ekranlarında yayınlanan Renkli Sayfalar programına katıldı. Yerlitaş, moda programını neden bıraktığını açıkladı.

"İÇİMDEKİ NURELLA İLE KÜSTÜM DİYELİM"

İşte Nur Yerlitaş’ın açıklamaları: "Çok yoruldum. Programda yazılan sürtüşmeler küçük yazıldığı gibi değil. İçimdeki Nurella ile küstüm diyelim. Yapımcılarım bana çok iyi davrandılar. Ben bir rahatsızlık geçirdikten sonra doktorlarım bana kendini yorma dedi.

Nur Yerlitaş moda programını bıraktı

"ALDIĞIM PARAYI HAKETMELİYİM"

Gönlüm yoruldu. Ben bir işi aşkla yapmak istiyorum. Ben sürüm sürünerek Nur Yerlitaş oldum. Ben Ivana ve Kemal ile yıllardır çalışıyorum. Ivana ile küçük sürtüşmem oldu günler konusunda o kadar. Ben aldığım parayı haketmeliyim.

KİMSEYE KIRGINLIĞIM YOK

Ben artık yarışma programında olmayacağım Kimseyle bir kırgınlığım yok. Yoruldum.

Parayla sağlığınızı geri alamazsınız. Ben zengin değilim. Parama göre zengin yaşayan kadınım. Nurella kırıldı, Nur Yerlitaş onu kırdı. Psikolojik destek almıyorum.

Nur Yerlitaş moda programını bıraktı

Benden sonra ne olur bilmiyorum. Yapımcılarım benim dostlarımdır. Hiç sorunumuz yok. Ama artık jüride olmayacağım. Artık her gün tv’de olmayacağım.

İSTEMESEM KERİMCAN GELMEZDİ

Kerimcan yüzünden falan programdan ayrılmadım. İstemesem Kerimcan gelmezdi. Benim yanımda istemesem o masada Kerimcan oturamazdı."

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