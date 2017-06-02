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Nuray Mert: Kürt siyaseti yarıştan çekildi

Türkiye'deki siyasete ilişkin bir yazı kaleme alan Nuray Mert, bazı eksikliklere dikkat çekti.

02.06.2017 - 11:11
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NURAY MERT

Cumhuriyet yazarı Nuray Mert"Toplum yorgunluğu" başlıklı yazısında Türkiye siyasetine ilişkin analizlerine yer verdi.

Demokrasi yoksunluğundan şikayet edenlerin, hayallerinin nasıl bir ülke olduğunun belli olmamasından yakınan Cumhuriyet yazarı; demokrasinin, siyasi ufkun gelişmesiyle güçleneceğini savundu.

"KÜRT SİYASETİ YARIŞTAN ÇOKTAN ÇEKİLDİ"

Nuray Mert, yazısında; "Bu ülkede böyle bir yarış yok, kimse kusura bakmasın, Kürt siyaseti de çoktan bu yarıştan çekildi, Kürtlerin sadece hak ve özgürlükleri değil, izzetini Türkiye’nin demokratikleşmesi çerçevesinde temsil eden bir siyaset ufkundan çok uzağa düştü." ifadelerine yer verdi.

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