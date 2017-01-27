Nuray Mert referandumda hayır diyecek

Referanduma tepki gösterenlere Cumhuriyet yazarı Nuray Mert de katıldı. Bugünkü köşesinde Nisan ayında yapılacak referandumda 'hayır' diyeceğini belirten Mert, şunları yazdı:

"BEN 'HAYIR' DİYENLERDENİM"

"Ben şahsen, “hayır” diyenlerdenim, gerekçesi basit, otoriter bir idare altında yaşamak istemiyorum, bu seyri durduramasam da, rıza göstermediğimi, bu ilkede varlığını tescil etmek istiyorum.

"AMAÇ HAYIR DİYECEKLERE KORKU SALMAK"

Hayır demekle terör, fitne fesatın ne alakası var, belli ki asıl niyet, hayır ve terörü bir arada zikrederek, hayır diyeceklere korku salmak"

(Nuray Mert, Ahmet Türk'le birlikte çıktığı HDP otobüsünde zafer işareti yapmıştı)