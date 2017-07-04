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Nurettin Canikli et fiyatlarında düşüşün sinyalini verdi

Enflasyonun yıl sonunda tek haneye düşürülmesinin hedeflendiğini söyleyen Bakan Canikli, et fiyatlarında düşüşün olacağını sözlerine ekledi.

04.07.2017 - 11:45
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Nurettin Canikli et fiyatlarında düşüşün sinyalini verdi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Et fiyatlarıyla ilgili konuşan Canikli, asıl mücadelenin stokçulara karşı verildiğini bunun yanında üreticilerin de korunduğuna dikkat çekti.

"STOKÇULARIN ELİNDE PATLAYACAK"

Hakan Çelik'in "Stokçuların elinde patlatacağız mı diyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Bakan Nurettin Canikli, "Patlatıyoruz, patlaymaya devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin" dedi.

Nurettin Canikli et fiyatlarında düşüşün sinyalini verdi VİDEO

Nurettin Canikli et fiyatlarında düşüşün sinyalini verdi

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