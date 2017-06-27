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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 111 isimden bildiri

Sıla, Fatih Portakal, Müjde Ar ve Müjdat Gezen gibi isimler, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın göreve iadesini istedi.

27.06.2017 - 11:59
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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 111 isimden bildiri

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KHK ile ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, göreve dönebilmek için açlık grevine başladı.

VOLTA EYLEMLERİNİ KİMSE TAKMADI

İhraç edilen iki isim üzerinden siyaset yapan CHP;  Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmasından sonra Türkiye genelinde 'volta atma' eylemleri başlatmak istese de sonuç alamadı.

111 İMZALI BİLDİRİ

Tutuklu bulundukları cezaevinde de açlık grevine devam eden Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın göreve iadesi için 111 kişilik bir grup bildiri yayınladı.

Bildiride, "Nuriye ve Semih ölmesin. Çalışma hakları geri verilsin. Okullarına dönebilmeleri ve hayatlarına devam edebilmeleri için devletin gereken adımları atmasını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

KİMLER İMZALADI

Bildiriye imza atan bazı isimler ise şöyle sıralandı: Sıla Gençoğlu, Fatih Portakal, Meltem Cumbul, Müjde Ar, Müjdat Gezen, Zuhal Olcay, Zülfü Livaneli, Gülriz Suriri, Hayko Çepkin, Akın Birdal, Ataol Behramoğlu, Atilla Dorsay, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit.

BÖYLE AKADEMİSYEN OLMAZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın terör örgütü DHKP-C ile bağlantılarına dikkat çekerek defalarca gözaltına alındıklarını açıklamıştı. Bakan Soylu, "Böyle akademisyen olunmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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