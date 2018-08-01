Nusaybin'de terör mağdurları için asfalt çalışması

Devlet, terör mağdurlarının yanında...

Terör örgütü PKK'nın çukur kazdığı bölgelerin ilk sıralarında Mardin'in Nusaybin ilçesi vardı.

Bölgede çıkan çatışmalar nedeniyle binlerce vatandaş evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Devlet, bölgeye dönüşün sağlanması için yeni bir Nusaybin inşa etti.

200 METREKARE EV

Terör mağdurları için 200 metrekareye kadar sıfır evler inşa eden devlet, kayyum görevlendirilmesi yapılan Nusaybin Belediyesi'ne de desteğini eksik etmedi.

ASFALT DA ATILDI

Nusaybin Belediyesi, terör mağdurları için yapılan evlerin yollarını tamamladı.