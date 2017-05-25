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Obama: Aldığım kararlar sivilleri öldürdü

Almanya Başbakanı Merkel ile ABD eski Başkanı Obama Berlin’de Kilise Günü vesilesiyle düzenlenen panelde konuştu.

25.05.2017 - 16:51
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Obama: Aldığım kararlar sivilleri öldürdü

Panele katılan bir Alman gencin, teröristlere karşı kullanılan insansız hava araçların (İHA) sivillerin de ölümüne sebep olduğunu hatırlatması ve bu konuda ne düşündüğünü sorması üzerine Obama, teröristlere karşı mücadelenin herhangi bir ülkeye karşı savaşmak gibi olmadığını belirtti.

"ALDIĞIM KARARLAR, SİVİLLERİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU"

Obama, teröristlerin daha çok gizli hareket ettiklerini ve tespit edilmelerinin zor olduğunu ifade ederek, "Bazen aldığım kararlar, hatalar olduğu için sivillerin de ölümüne neden oldu. Ancak teröristlere ulaşmanın başka yolu yoktu." dedi.

Obama: Aldığım kararlar sivilleri öldürdü

"SORUN SAVAŞIN KENDİSİ"

İHA'ların kullanılmadığı ortamlarda çatışmalar sırasında çok daha fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirten, "Sorun İHA'lar değil, sorun savaşın kendisi." ifadesini kullandı.

Obama: Aldığım kararlar sivilleri öldürdü

"SAĞLIK REFORMLARINDAN GURUR DUYUYORUM"

Obama ayrıca, kendi görev süresinde hayata geçirdiği sağlık reformuyla gurur duyduğunu ve bu reform sayesinde milyonlarca fakir insanın sağlık hizmetlerinden faydalanmasının mümkün olabildiğini söyledi.

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