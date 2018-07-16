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Obama Kenya'da

ABD'nin 44'üncü Başkanı olan Barak Obama, baba ocağı olan Kenya'ya gitti.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 15:07..
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ABD tarihinin ilk siyahi Başkanı Barak Obama, atalarının toprakları ve aslen memleketi olan Kenya'yı ziyaret etti. Aile üyeleriyle bir araya gelen Obama, Müslüman olan babaannesi Sarah'ı ziyaret etti.

Obama Kenya'da

12 YIL SONRA BABA OCAĞINDA

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'dan ayrılışının ardından ilk Afrika ziyaretini Kenya'ya gerçekleştirdi. 12 yıl sonra ilk kez Kenya'ya gelen Obama aile bireyleri ile bir araya geldi.

Obama Kenya'da - GALERİ

Obama Kenya'da


ilk olarak Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve muhalif lider Raila Odinga ile bir araya gelen Obama, daha sonra Kogelo kasabasında yaşayan akrabalarını ziyaret etti.

Obama Kenya'da

Yoğun güvenlik önlemleri altında bölgeye giden Obama, ABD Başkanı olması sonrasında gözlerin çevrildiği ve popüler olan kasabada büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

44'üncü ABD Başkanı Obama, ABD bayraklarıyla karşılandı.

Obama Kenya'da

MÜSLÜMAN BABANNE'YE ZİYARET

Üvey babaannesi Sarah Obama ile bir araya gelen ve aile üyeleriyle sohbet eden Obama, daha sonra kardeşi Auma Obama tarafından kurulan spor ve mesleki eğitim merkezinin açılışına katıldı.

Obama Kenya'da

Obama, kökenlerinin dayandığı kasabayı, senatör olduğu 2006 döneminde ziyaret etmişti. Obama, başkan olduktan sonra da 2015'te Kenya'ya gelmişti.

Obama'nın Kenya'dan sonra Güney Afrika'ya geçmesi planlanıyor.

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