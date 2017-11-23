Obama kızının sevgilisinin kimliği belli oldu

Harvard ve Yale üniversiteleri arasında geçen cumartesi günü oynanan futbol müsabakası öncesi eski ABD Başkanı Barack Obama'nın büyük kızı Malia ile öpüşen gizemli gencin kimliği ortaya çıktı.

HARVARD ÖĞRENCİSİ, LİSEDE BİRİNCİYMİŞ

Şahsın Malia'nın Harvard Üniversitesi'nden arkadaşı Roy Farquharson olduğunu yazan İngiliz Daily Mail gazetesi, 19 yaşındaki İngiliz gencin Harvard'da ikinci sınıf öğrencisi olduğunu bildirdi. Farquharson'un İngiltere'nin en prestijli liselerinden birinde okuduğu ve üniversite eğitimi için ABD'ye gittiği ifade edildi.





OKUL TEMSİLCİLİĞİ DE YAPIYOR

Raquharson'ın okulda çok popüler olduğu ve 2015-2016 yılında öğrenciler ile öğretmenler arasında köprü vazifesi gören ve genel olarak hem akademik hem de sosyal anlamda başarılı öğrencilerin seçildiği okul temsilciliğine getirildiği de belirtildi.



