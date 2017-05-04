Obama Macron'u desteklediğini açıkladı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Fransa'daki seçimlerde kimi desteklediğini ortaya koydu. Emmanuel Macron’un korkuları değil, umutları dile getirdiğini belirtti.

DESTEK VİDEOSU

The Guardian’da yer alan habere göre Obama bir de Macron’a destek videosu çekti ve bu video Macron tarafından Twitter adresinde paylaşıldı. Obama bu videoda, “Artık seçim süreçlerinde bulunmak istemiyorum, çünkü ofisime gitmek zorunda değilim, ancak Fransa'nın seçimi Fransa'nın geleceği ve bu kadar önemsediğim değerler için çok önemlidir.” dedi.

"ÇOK YAŞA FRANSA"

Videonun sonunda Obama Fransızca “Çok yaşa Fransa” anlamına gelen “Vive France” ifadelerini kullandı.