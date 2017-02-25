Obama Manhattan'da alkışlarla karşılandı

Görevini 20 Ocak'ta Trump'a devreden Obama, Britanya Virjin Adaları’nda ailesiyle birlikte tatil yapıp stres atmıştı.

Obama emekliliğin keyfini sürüyor İZLE

'ROCK YILDIZI' GİBİ KARŞILANDI

Cuma günü ABD'nin Manhattan bölgesinde elinde kahvesi ve takım elbisesiyle görüntülenen Obama adeta 'rock yıldızı' gibi karşılandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Çığlıklar ve alkışlarla karşılanan Obama'nın etrafındaki geniş güvenlik önlemleri de dikkatten kaçmadı.

Perşembe günü ise İtalyan bir restauranta kızı ile birlikte giden Obama hatıra fotoğrafı çektirmişti.