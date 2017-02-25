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Obama Manhattan'da alkışlarla karşılandı

Tatilden dönen 44'üncü ABD başkanı Obama, ABD'liler tarafından 'rock yıldızı' gibi alkış ve çığlıklarla karşılandı.

25.02.2017 - 11:51
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Görevini 20 Ocak'ta Trump'a devreden Obama, Britanya Virjin Adaları’nda ailesiyle birlikte tatil yapıp stres atmıştı.

Obama Manhattan'da alkışlarla karşılandı

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'ROCK YILDIZI' GİBİ KARŞILANDI

Cuma günü ABD'nin Manhattan bölgesinde elinde kahvesi ve takım elbisesiyle görüntülenen Obama adeta 'rock yıldızı' gibi karşılandı.

Obama Manhattan'da alkışlarla karşılandı

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Çığlıklar ve alkışlarla karşılanan Obama'nın etrafındaki geniş güvenlik önlemleri de dikkatten kaçmadı.

Perşembe günü ise İtalyan bir restauranta kızı ile birlikte giden Obama hatıra fotoğrafı çektirmişti.

Obama Manhattan'da alkışlarla karşılandı

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