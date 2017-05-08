Obama ödül aldı

John F. Kennedy Cesaret Ödülü’nün bu yılki sahibi ABD eski Devlet Başkanı Barack Obama oldu. Ödül, Obamacare’in iptalini öngören yeni sağlık sigortası tasarısının Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi’nde geçmesinin ardından geldi.

OBAMA SAĞLIK REFORMUNU SAVUNMAYA ÇAĞIRDI

Tasarının yoğun muhalefete rağmen geçmesi ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçiler için büyük bir başarı olarak değerlendirilmişti.

Boston’daki John F. Kennedy Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Obama da “Benim ateşli umudum, milyonlarca insanın umududur.” diyerek, Kongrenin üyelerin cesaret bulmaya ve asıl savunmasız olan kişiye yarayacak olan sağlık reformlarını savunmaya çağırdı.

AHCA'YA ÇEŞİTLİ NEDENLERLE KARŞI ÇIKILIYOR

Obama’nın kamuoyunda Obamacare olarak bilinen “Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası“nı feshetmek için hazırlanan “Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası” (AHCA) tasarısının yeni versiyonu ise geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisinde 213’e karşı 217 oyla onaylandı.

Muhalifler, tasarıya 24 milyon Amerikalının sigortasını kaybetmesine yol açabileceği ihtimali başta olmak üzere ülkedeki fakirleri ve yaşlıları zor duruma düşürürken, zenginlere büyük vergi teşvikleri sağlayacağı gibi çeşitli nedenlerle karşı çıkıyor.