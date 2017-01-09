Obama'dan Trump'a uyarı: Beyaz Saray aile şirketi değil

ABD merkezli ABC haber kanalına konuşan Barack Obama, 8 Kasım'da başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'a ABD kurumlarına 'saygı duyması' gerektiğini söyledi.

'KAMPANYA YÜRÜTMEKLE ÜLKE YÖNETMEK FARKLI ŞEYLER'

Obama, Trump'a, Beyaz Saray'ı 'aile şirketi yönetir gibi' yönetmeye çalışmaması gerektiğine dair 'çağrıda bulundu. Kampanya yürütmek ve ülkeyi yönetmenin farklı şeyler olduğunu ifade eden Obama, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YEMİN ETTİKTEN SONRA DÜNYANIN EN BÜYÜK KURULUŞUNUN BAŞINA GEÇİYORSUN.."

"Yemin ettikten sonra artık dünyanın en büyük kuruluşunun başına geçiyorsun… Küresel sermaye ve piyasalar, dünyanın dört bir yanından insanlar, Trump'ın söylediklerini son derece ciddiye alıyor."

20 OCAK'TA TRUMP KOLTUĞA OTURACAK

Donald Trump 20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu Obama'dan devralacak.