Obama'dan tweet eleştirisi

Hindistan'da düzenlenen bir liderlik forumuna katılan eski ABD Başkanı Barack Obama, forumun tartışma panelinde sosyal medya, ABD'nin iklim değişikliği karşısındaki tutumu ve Hindistan'daki dini tahammülsüzlük hakkında konuştu.

AKLINIZA GELEN HER ŞEYİ YAZMAYIN

Forumda konuşma yapan Barack Obama, eşi Michelle Obama'nın geçen hafta Kanada'da "yataktan tweet yazma" ifadesi ile ilgili sorulan soru hakkında, "Michelle aslında genel fikri veriyordu. Aklınıza gelen ilk şeyi söylemeyin. Biraz düzenleme işleviniz olsun. Konuşmadan ve tweet atmadan önce düşünün." dedi.

"TWITTER'I BENDEN FAZLA KULLANANLARDAN DAHA FAZLA TAKİPÇİM VAR"

Obama aynı zamanda, "Twitter'ı kendisinden daha çok kullanan insanlardan" daha fazla takipçisi olduğunu belirtti.

TRUMP'IN TWEETLERİ TEPKİ ÇEKİYOR

Twitter hesabında 44 milyon takipçisi olan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden birçok tartışmalı paylaşımda bulunması nedeniyle eleştiriliyor.

Trump aynı zamanda geçen ay gerçekleşen iklim değişikliği konferansından önce, ABD'nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladığında birçok kesimden tepki görmüştü.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Forumda iklim değişikliğiyle ilgili olarak Obama Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın karbon gazı emilimini düşürme kararını, "çocuklara mücadele için bir şans" olarak gördüğünü, ancak, "ABD yönetiminin bir duraksama yaşadığını" söyledi.